Mulher é esfaqueada após briga generalizada em festa em Três Lagoas

O que era para ser uma noite de diversão terminou em violência no município de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande. Uma mulher de 25 anos foi ferida a facadas durante uma festa na madrugada desse domingo (3), após uma briga generalizada motivada por ciúmes em um clube no bairro Nova Três Lagoas.

Segundo informações apuradas pelo site RCN 67, a confusão teve início após um desentendimento entre um casal, ainda dentro do evento. O motivo teria sido uma crise de ciúmes, que evoluiu para agressões verbais. Os dois foram retirados do local, mas a situação piorou do lado de fora.

Já na rua, o homem, visivelmente alterado, colidiu seu veículo propositalmente contra o carro de um dos convidados, que estava estacionado em frente ao clube. A atitude provocou revolta entre os presentes e desencadeou uma briga generalizada, com empurrões e agressões físicas.

Durante o tumulto, a jovem de 25 anos tentou intervir para apaziguar os ânimos, mas acabou sendo esfaqueada pela esposa do homem que havia causado a batida. A agressora fugiu do local logo após o ataque.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu à ocorrência junto com uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada, e o caso segue sob investigação. A Polícia Civil busca esclarecer os fatos e identificar todos os participantes da confusão. Até o momento, ninguém foi preso.

