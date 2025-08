Jovem é baleado em atentado durante a madrugada no Jardim Nhanhá, em Campo Grande

Um jovem de 20 anos foi baleado na madrugada deste domingo (3) em um atentado ocorrido no Jardim Nhanhá, região sul de Campo Grande. A vítima estava em frente à residência quando suspeitos em um carro modelo Volkswagen Parati passaram efetuando diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) foi acionada, mas ao chegar no local os policiais encontraram apenas três estojos e um fragmento de projétil calibre .380, uma vez que moradores haviam recolhido parte das cápsulas deflagradas antes da chegada da equipe. A perícia também constatou nove perfurações no portão da casa onde o jovem estava.

No momento do ataque, não havia mais ninguém na residência além da vítima. O rapaz foi socorrido por populares e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon. Diante da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Já no hospital, o jovem declarou às autoridades que desconhece a identidade dos autores dos disparos, mas admitiu que possui rixas, o que pode ter motivado o crime. A tentativa de homicídio foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Polícia Especializada (Depac-Cepol), no bairro Tiradentes.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os envolvidos no atentado. Até o momento, ninguém foi preso.

