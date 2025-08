Funsat oferece 2.288 vagas de emprego nesta segunda-feira em Campo Grande

A segunda-feira (4) começou com boas notícias para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em Campo Grande. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 2.288 vagas de emprego abertas, distribuídas em 138 profissões diferentes. Ao todo, 215 empresas estão recrutando novos colaboradores na Capital.

Um dos principais destaques do painel é que a maioria das vagas (1.468) não exige experiência prévia. Isso significa que os contratados recebem treinamento remunerado e têm a chance de aprender uma nova função já dentro do ambiente de trabalho. Entre essas oportunidades estão cargos como açougueiro (21 vagas), assistente bilíngue (2), atendente de lojas (5), balconista de açougue (2), empacotador à mão (4), jardineiro (2) e auxiliar de desenvolvimento infantil (1).

Entre as funções com maior número de vagas estão:

– Operador de caixa – 260 vagas

– Auxiliar de operação – 100 vagas

– Desossador – 100 vagas

– Auxiliar nos serviços de alimentação – 58 vagas

– Consultor de vendas – 18 vagas

– Atendente de padaria – 14 vagas

– Ajudante de eletricista – 4 vagas

– Confeiteiro – 1 vaga

– Líder de produção no acabamento de chapas e metais – 1 vaga

A Funsat também está com 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), nos cargos de: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1).

Já para quem busca uma colocação temporária, há 34 vagas disponíveis, sendo 33 para auxiliar de logística e 1 para cumim.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter o cadastro atualizado na Funsat. O processo deve ser feito presencialmente, com apresentação de:

– Documento de identidade ou carteira de motorista

– CPF

– Comprovante de residência

– Informações do histórico profissional

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, em Campo Grande. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A lista completa de vagas pode ser acessada no site oficial (clique aqui).

A Fundação reforça que as vagas são atualizadas diariamente, e é importante que o candidato acompanhe as novas oportunidades regularmente.

