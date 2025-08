Fim das férias! Alunos da REME voltam às aulas nesta segunda em Campo Grande

O retorno às aulas na REME (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande) para o segundo semestre letivo de 2025, acontece hoje (4), após o período de recesso escolar. Já os alunos da REE (Rede Estadual de Ensino) retomam às unidades de ensino a partir de amanhã (5). No total, são cerca de 155 mil alunos, nas 282 escolas da Capital.

Acompanhando a retomada das atividades, além de apresentar informações sobre o planejamento para o segundo semestre letivo, o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, esteve na Escola Municipal Oliva Enciso, no Bairro Tiradentes.

Os estudantes estavam de férias desde o dia 17 de julho.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram