Semana será de tempo firme e sol predominante em Campo Grande e no interior de MS

A semana começa com tempo firme e ensolarado em Campo Grande e em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo a previsão meteorológica, não há expectativa de chuva nos próximos dias, o que é resultado da atuação de uma massa de ar seco que se mantém sobre o Estado, garantindo estabilidade atmosférica e céu claro.

Na Capital, os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 17°C nas primeiras horas do dia, com elevação gradual das temperaturas ao longo da semana. As máximas começam em 27°C nesta segunda-feira (7) e devem chegar a 29°C até a próxima sexta. Apesar do tempo agradável, a baixa umidade relativa do ar, especialmente durante as tardes, exige atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde respiratória.

Nos principais municípios do interior sul-mato-grossense, o clima será semelhante. Em Dourados, as temperaturas variam entre 14°C nas madrugadas e 30°C nas tardes mais quentes. Três Lagoas, por sua vez, terá uma semana de calor mais acentuado, com máximas de até 32°C e mínimas em torno de 17°C.

Na região pantaneira, cidades como Corumbá e Aquidauana devem enfrentar tardes ainda mais quentes, com temperaturas que podem atingir os 33°C. Já as mínimas por lá ficam entre 18°C e 20°C.

Ponta Porã, localizada em uma área de maior altitude, terá temperaturas mais amenas. As mínimas devem variar entre 13°C e 15°C, e as máximas não devem passar dos 27°C ao longo da semana.

Com o predomínio do ar seco, a umidade relativa do ar deve permanecer baixa em todo o Estado, principalmente entre o final da manhã e o meio da tarde. Nesses períodos, os níveis podem ficar abaixo de 30%, o que é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A recomendação é evitar atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes, manter a hidratação constante e utilizar umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados.

Sem previsão de chuva, a expectativa é de que o tempo seco siga até pelo menos o fim de semana, mantendo o padrão de temperaturas elevadas e umidade reduzida em todo Mato Grosso do Sul.

