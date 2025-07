Jovem é preso após empinar moto e tentar fugir da PM durante “rolezinho” com mais de 50 motociclistas

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde de domingo (6), na Vila Nova Campo Grande, em Campo Grande, após desobedecer ordem de parada da Polícia Militar e dirigir de forma perigosa durante um “rolezinho” com mais de 50 motociclistas. O grupo realizava manobras arriscadas na Avenida Wilson Paes de Barros, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi flagrado empinando uma motocicleta Honda CG Start 160. Ao perceber a aproximação das viaturas da PM, ele tentou fugir em alta velocidade. A fuga, no entanto, terminou de forma abrupta quando o condutor perdeu o controle da moto e caiu, junto com a passageira, também de 18 anos.

Ambos sofreram escoriações pelo corpo, mas recusaram atendimento médico. Ainda segundo os policiais, mesmo após a queda, o jovem tentou jogar a motocicleta contra um dos agentes, o que exigiu o uso de força moderada para contê-lo.

A moto ficou danificada e foi recolhida ao pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). O rapaz foi conduzido à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada), onde foi autuado por desobediência, direção perigosa e resistência à abordagem policial. Um auto de infração também foi lavrado contra ele.

A PM reforça que ações como essa colocam em risco não apenas os participantes do “rolezinho”, mas toda a população. A corporação continuará monitorando e reprimindo esse tipo de evento ilegal que compromete a ordem pública e a segurança no trânsito.

