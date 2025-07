Homem é esfaqueado por motorista de aplicativo na Vila Bandeirante

Na madrugada deste domingo (6), um homem de 41 anos foi esfaqueado por um motorista de aplicativo na rua Brilhante em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria solicitado um carro por aplicativo. O veículo, um Fiat Mobi de cor branca chegou ao local. Após isso, uma discussão teria ocorrido entre o passageiro e o motorista.

O condutor teria utilizado uma faca para ferir o homem. Não há informações detalhadas sobre a dinâmica do ocorrido nem identificação do suspeito. O motorista de aplicativo fugiu após o ocorrido.

O homem, alvo do ataque foi encaminhado para a UPA Leblon, mas o ferimento foi grave e teve que ser transferido para a Santa Casa. Ele está na área vermelha do local. O ocorrido foi informado a PM (Polícia Militar) na Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac/Cepol e será investigado.

