Mulher é encontrada morta em casa e Deam investiga possível feminicídio em Campo Grande

A Polícia Civil investiga a morte de Lucineia da Silva Terres, de 39 anos, encontrada sem vida dentro de casa no início da noite dessa sexta-feira (12), na Rua Antônio Luís Pereira, no bairro Los Angeles, em Campo Grande. O caso passou a ser tratado como possível feminicídio após avaliação inicial do médico do Corpo de Bombeiros indicar que não era possível confirmar morte natural.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o atendimento teve início por volta das 17h15, quando equipes do Corpo de Bombeiros receberam uma ligação pelo telefone 193 informando que uma mulher estava pálida e com os lábios arroxeados. Minutos depois, uma nova chamada relatou que a vítima apresentava uma parada cardiorrespiratória.

Ao chegarem ao imóvel, os socorristas encontraram Lucineia caída no chão de um dos quartos da residência. Conforme o registro da ocorrência, ela já não apresentava sinais vitais. Durante a análise preliminar, o médico da corporação informou não ter condições de atestar morte natural e recomendou a realização de perícia técnica para esclarecer as circunstâncias do óbito.

Enquanto as equipes atuavam no local, policiais militares identificaram contradições nos relatos do homem que acionou o socorro. Inicialmente, ele afirmou ser apenas um amigo que visitava a vítima, mas os militares apuraram que o rapaz seria, na verdade, companheiro de Lucineia. Diante das divergências e da indefinição sobre a causa da morte, ele permaneceu sob escolta policial até a chegada da autoridade responsável pela investigação.

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) foi acionada para acompanhar a ocorrência e determinou o envio da perícia técnica ao endereço. Equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar, incluindo policiais da Força Tática, mantiveram a residência isolada para os trabalhos periciais. Caso a suspeita seja confirmada, este poderá ser o 13º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2026 e o segundo ocorrido em Campo Grande neste ano.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais