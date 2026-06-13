Segunda funcionária denuncia conselheiro tutelar por assédio em Campo Grande

Novo boletim de ocorrência amplia acusações contra integrante do Conselho Tutelar da Região Imbirussu

Um conselheiro tutelar do 8º Conselho Tutelar da Região Imbirussu, em Campo Grande, voltou a ser denunciado por assédio. A nova ocorrência foi registrada na Polícia Civil por uma funcionária da unidade e surge dias após a divulgação de outro caso semelhante envolvendo o mesmo servidor.

A denúncia foi formalizada nesta sexta-feira (12) na 7ª Delegacia de Polícia Civil. Conforme o boletim de ocorrência, a servidora relatou ter sido vítima de assédio sexual dentro das dependências do conselho tutelar.

Segundo o relato prestado à polícia, o episódio ocorreu em abril deste ano. A funcionária afirmou que procurou o conselheiro para conseguir ajuda na recuperação do acesso a uma conta de e-mail. Durante o procedimento, realizado em um computador da unidade, o homem teria visualizado fotografias íntimas armazenadas em um aplicativo vinculado à conta da trabalhadora.

De acordo com a denúncia, após a recuperação do acesso, a funcionária deixou o local, mas foi abordada novamente pelo conselheiro. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria feito comentários relacionados às imagens visualizadas e afirmado que ela o deixaria “louco daquele jeito”. A servidora também relatou que o homem pediu que o assunto permanecesse em sigilo.

A SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) informou que tomou conhecimento da nova denúncia nesta sexta-feira e afirmou que acompanha os casos por meio de sua equipe técnica.

Em nota, a pasta informou que está prestando acolhimento às servidoras envolvidas, além de formalizar as denúncias junto às autoridades competentes. A secretaria também declarou que adota as providências cabíveis dentro de sua esfera de atuação para assegurar a integridade física, emocional e psicológica das trabalhadoras.

Primeiro caso veio à tona no início do mês

A nova denúncia ocorre pouco mais de uma semana após a divulgação do primeiro caso envolvendo o mesmo conselheiro tutelar.

Em reportagem publicada no dia 4 de junho, o jornal O Estado revelou que uma funcionária do setor administrativo da unidade havia registrado boletim de ocorrência e solicitado medida protetiva após denunciar episódio de assédio ocorrido dentro do conselho.

Na ocasião, funcionárias da unidade informaram que o caso havia sido comunicado à SAS, ao CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e à 46ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).

Na época, a SAS informou que tomou conhecimento da situação imediatamente após o relato da servidora e que a trabalhadora recebeu acolhimento e orientação da equipe técnica da pasta. A secretaria também afirmou que orientou a formalização da denúncia junto às autoridades competentes e a solicitação de medida protetiva.

A reportagem procurou o CMDCA para verificar se o órgão acompanha a situação e se há discussão sobre possíveis providências relacionadas ao exercício do mandato do conselheiro tutelar. Não houve manifestação até o fechamento desta matéria.

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