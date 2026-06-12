Carro é destruído por incêndio em cruzamento movimentado de Campo Grande

Populares tentaram conter o incêndio com extintores, mas o carro ficou completamente destruído

Um veículo pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (12), no cruzamento entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua 25 de Dezembro, em Campo Grande.

A reportagem passava pelo local e flagrou o momento em que o Toyota Corolla foi tomado pelas chamas. Populares tentaram ajudar utilizando extintores, mas o veículo ficou completamente destruído pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. O motorista não ficou ferido e informou que havia retirado o veículo, nesta quinta-feira (11), de uma oficina onde o carro passou por troca de peças. Segundo ele, antes do ocorrido, sentiu cheiro de gasolina e chegou a alertar o mecânico sobre a situação.

Para conter as chamas, foram necessários cerca de 12 mil litros de água, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

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