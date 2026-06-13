Sargento aposentado da PM morre após mal súbito no Centro de Campo Grande

O 2º sargento aposentado da Polícia Militar, José Luiz Costa, de 62 anos, morreu após sofrer um mal súbito no fim da tarde dessa sexta-feira (12), na Avenida Calógeras, esquina com a Rua Severino Ramos de Queiroz, na região central de Campo Grande.

Segundo o registro da ocorrência, uma pessoa que passava pelo local percebeu um veículo parado com a porta aberta e um homem caído na calçada ao lado do carro. Ao tentar conversar com ele e não obter resposta, a testemunha acionou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Quando os socorristas chegaram ao endereço, José Luiz já estava sem sinais vitais. Os profissionais realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. O óbito foi confirmado ainda no local.

De acordo com o médico responsável pelo atendimento, o militar não apresentava lesões ou sinais de agressão. A suspeita inicial é de que a morte tenha sido causada por um ataque cardíaco, hipótese que deverá ser esclarecida pelos procedimentos posteriores.

A irmã do sargento esteve no local e acompanhou os trabalhos das equipes de emergência, ficando responsável pelo veículo da vítima. O caso foi registrado como achado de cadáver na Depac Cepol. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

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