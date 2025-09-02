Mulher é denunciada por maus-tratos contra a própria mãe em Campo Grande

Uma mulher de 49 anos foi denunciada nessa segunda-feira (1º) por maus-tratos contra a própria mãe, de 67 anos, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e segue em investigação.

De acordo com o relato de uma testemunha, a idosa era frequentemente trancada dentro de casa, ficando sozinha. A denunciante afirmou ainda que a filha já teria agredido a mãe e que a vítima vive com medo, principalmente quando a mulher ingere bebida alcoólica, ocasião em que se torna mais agressiva.

Segundo o registro policial, a filha restringia o uso da residência, impedindo a mãe de se alimentar e de utilizar o banheiro. A idosa relatou que, em algumas situações, chegou a ficar sem comer e era obrigada a fazer as necessidades fisiológicas em um pote. Em outras ocasiões, precisou recorrer ao banheiro de vizinhos.

As condições de higiene, alimentação e cuidados médicos também seriam negligenciadas. A testemunha afirmou que a filha não oferece acompanhamento ou atenção mínima necessária, enquanto a vítima, marcada por traumas anteriores, evita compartilhar detalhes sobre o que a agressora faz ou diz.

A Polícia Civil investiga o caso e poderá adotar medidas para garantir a segurança da idosa.

