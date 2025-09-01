Mãe e padrasto são presos por chicotear crianças no Guanandi em Campo Grande

Menores tinham lesões pelo corpo e um deles pediu socorro a um policial

No último dia 30 de agosto, uma mãe e o padrasto foram presos por maus tratos a duas crianças, uma de quatro anos e outra de oito, no bairro Guanadi, em Campo Grande. Os menores são irmãos e tinham marcas de lesões no momento que a polícia foi até o local.

O caso chegou ao conhecimento da polícia por denúncias de vizinhos que ouviram agressão. Os relatos apontaram que as crianças eram agredidas com uma corda. A Polícia Militar foi até o local e o padrasto disse que estava corrigindo as crianças. A menina pulou no colo de um policial que atendia a ocorrência no local.

Ela tinha marcas de agressões semelhantes a chicoteadas, nas costas, nos braços e nas pernas. O menino de 8 anos também tinha lesões nas costas e nos braços e marcas antigas de lesões do mesmo tipo.

A Mãe e o padrasto foram levados presos para a delegacia, onde permanecem para prestar esclarecimentos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.