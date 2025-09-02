Em Três Lagoas três pessoas são baleadas em menos de 1h

Três pessoas ficaram feridas a tiros em um intervalo de aproximadamente uma hora em duas ocorrências distintas registradas na noite desta segunda-feira (1º), no município de Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. As vítimas, uma mulher, um homem e uma adolescente, receberam atendimento médico e não correm risco de vida.

Em nota, a Polícia Civil informou que os casos não têm relação entre si e descartou a hipótese de ataques em série.

O primeiro caso ocorreu por volta das 18h30, no cruzamento das ruas Manoel Antônio Jeremias e Itacil Pereira Martins, no Bairro São João.

De acordo com informações do site Perfil News, uma mulher que estava em um bar foi surpreendida por um homem encapuzado e a pé, que disparou contra ela, atingindo o braço esquerdo.

A vítima conseguiu se abrigar em uma residência próxima e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece em atendimento, sem risco de morte.

Minutos depois, um homem e uma adolescente foram alvos de disparos na Rua C, no Bairro Carioca. Segundo a ocorrência, dois suspeitos encapuzados em uma bicicleta elétrica efetuaram os tiros, que atingiram braços e ombros das vítimas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o socorro, e ambos foram encaminhados ao hospital. O adolescente relatou à polícia que os disparos ocorreram em razão de desavenças locais.

A Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) registrou os dois casos como tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Em comunicado, a Polícia Civil esclareceu que os fatos são investigados de forma independente e repudiou boatos sobre possíveis ataques em série.

“É importante esclarecer que são inverídicas as mensagens que circulam em redes sociais sobre indivíduos disparando aleatoriamente contra pessoas nas ruas da cidade. As investigações apontam que os fatos registrados são pontuais e relacionados a desavenças específicas, não representando ataques indiscriminados à população”, diz o texto.

Ainda segundo a nota, as forças de segurança atuam de forma integrada, com intensificação do policiamento para garantir a ordem pública e a tranquilidade da comunidade.

