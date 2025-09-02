Em Campo Grande mais de 3 mil vagas de emprego são oferecidas nesta terça-feira

Campo Grande iniciou esta terça-feira (2) com 3.177 vagas de trabalho disponíveis nas principais agências de emprego da cidade. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, e os interessados devem comparecer pessoalmente, munidos de documentos pessoais, para concorrer às funções. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Na Funsat (Fundação Social do Trabalho), localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, estão abertas 1.653 vagas. O atendimento ao público ocorre das 7h às 17h.

Os cargos com maior número de oportunidades são:

– Operador de caixa – 169 vagas

– Auxiliar de operação – 105 vagas

– Desossador – 100 vagas

– Auxiliar de limpeza – 76 vagas

– Auxiliar de logística – 61 vagas

Também há postos para açougueiro (16), auxiliar de cozinha (22), atendente de padaria (3) e coletor de lixo (20).

Do total, 937 vagas não exigem experiência prévia, 10 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e quatro são temporárias. Além disso, há funções para áreas diversas, incluindo auxiliares, operadores, mecânicos, motoristas e profissionais de saúde e educação.

Já a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), localizada na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, oferece 912 oportunidades. O atendimento é realizado das 7h30 às 17h. As funções com mais chances de contratação são:

– Auxiliar de linha de produção – 83 vagas

– Desossador – 100 vagas

– Atendente de lanchonete – 21 vagas

– Auxiliar de limpeza – 29 vagas

– Operador de caixa – 34 vagas

– Motorista entregador – 22 vagas

Também há vagas para vendedor interno (36), auxiliar de cozinha (13), eletricista (1), entre outros cargos. A fundação ainda disponibiliza 35 vagas exclusivas para PcD e oito estágios para estudantes de nível médio ou superior em áreas como administração, contabilidade e consultoria jurídica.

As agências reforçam que todas as oportunidades podem ser preenchidas sem aviso prévio e orientam os candidatos a manterem o cadastro atualizado tanto presencialmente quanto no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Além disso, os locais oferecem suporte para inscrição no Seguro-Desemprego.

