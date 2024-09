Mulher é agredida pelo marido e pede soccoro em carta enviada na escola da filha

Uma mulher deixou uma carta na escola que a filha estuda pedindo socorro após ser agredida pelo marido na cidade de Três Lagoas, a 323km de Campo Grande.

A polícia investiga o caso e de acordo com o relato da mulher a o homem a agredia desde a noite anterior com tapas, xingamentos, chutes, pontapés e a amaeaçou de morte. Eele também rasgou as roupas da mulher na frentre da filha de oito anos.

A mulher então resolveu escrevar a carta e levar para a escola da filha em um ato de desespero. A polícia tomou conhecimento do caso e prendeu o homem que foi levado a Depac. Uma medida protetiva foi solicitada pela mulher.

O caso segue em investigação pela DAM de Dourados(Delegacia de Atendimento a Mulher)

