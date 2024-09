Homem utiliza inteligência artificial para criar montagem de mulheres nuas em Corumbá

Homem com identidade não divulgada está sendo investigado, pela Polícia Civil de Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após utilizar inteligência artificial para criar montagens de, ao menos, 16 mulheres nuas.

De acordo com informações, as fotos originais das vítimas foram retiradas de redes sociais e modificadas digitalmente, violando a privacidade e a integridade das mulheres.

Conforme a delegada Camila Gerarde, titular da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), o homem poderá responder pelos crimes “registro não autorizado da intimidade sexual (Artigo 216-A § 2 do código penal) ” e “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (Artigo 241-B do ECA – LEI Nº 8.069/90) “, conforme previsto na legislação brasileira.

A polícia orienta que qualquer mulher que tenha se sentido vítima do investigado, procurar a delegacia para registrar a ocorrência.

