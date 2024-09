Idoso é atingido por 200 kg de feno e morre horas depois em hospital de Água Clara

Arlindo Souza da Silva, de 66 anos, morreu, nessa terça-feira (10), em Água Clara, distante 187 quilômetros de Campo Grande, após ser atingido por 200 kg de feno que caíram de um caminhão.

Conforme Boletim de Ocorrência, funcionários de uma fazenda descarregavam fardos de feno que estava na carroceria do veículo, quando a vítima passou ao lado do caminhão. Nesse momento, parte da carga caiu e atingiu o idoso.

O homem foi socorrido e levado em estado grave para um hospital da cidade, mas precisou ser transferido para Três Lagoas, onde não resistiu e morreu.

O proprietário da fazenda foi informado sobre o óbito e registrou a ocorrência na 3ª delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. Como ele não presenciou o acidente, relatou o que os funcionários contaram a ele. O caso está sendo tratado como morte a esclarecer.

