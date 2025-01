Mulher é agredida ao buscar filho em Dourados; vítima solicitou medidas protetiva

Uma mulher de 28 anos foi violentamente agredida com socos e chutes no rosto enquanto buscava seu filho de 3 anos na casa da sogra, nessa terça-feira (14), em Dourados. Segundo relatado pela vítima, ela está separada do pai da criança, mas havia autorizado a visita. A situação acabou em uma discussão que resultou no espancamento.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e a mulher precisou de atendimento médico imediato. Um vizinho a socorreu e a levou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu cuidados devido aos ferimentos no rosto.

Em depoimento, a vítima afirmou que irá representar judicialmente contra o agressor por lesão corporal dolosa. Além disso, também solicitou medidas protetivas para garantir sua segurança e a do filho. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. As medidas protetivas podem incluir restrições de aproximação e contato por parte do acusado, com o objetivo de evitar novas agressões ou ameaças.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo telefone 180, canal de atendimento que funciona 24 horas e garante sigilo.

