Aposta de MS leva R$ 151 Mil na Mega-Sena; prêmio principal acumula em R$ 50 Milhões

Enquanto o prêmio principal da Mega-Sena segue acumulado em R$ 50 milhões, uma aposta de Mato Grosso do Sul garantiu R$ 151.838,12 ao acertar cinco das seis dezenas no concurso 2.815, realizado na noite desta terça-feira (14). Os números sorteados foram: 5, 20, 28, 38, 50 e 53.

A Caixa Econômica Federal confirmou que o bilhete premiado foi registrado em uma lotérica na cidade de Dourados. O volante fazia parte de um bolão com 28 cotas e sete números apostados. Cada participante do grupo embolsou R$ 5.422,79 pelo acerto na quina.

Na Capital, uma aposta simples também levou a quina, com um prêmio individual de R$ 75.919,13. O bilhete foi registrado na Lotérica do Mercadão e continha seis números apostados. No total, a quina teve 35 apostas vencedoras em todo o país, cada uma levando R$ 75.919,13. Além disso, 3.288 acertadores da quadra receberão R$ 1.253,44. Entre eles, 35 são moradores de Mato Grosso do Sul.

Os ganhadores podem sacar seus prêmios já no próximo dia útil, apresentando o bilhete original em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. A próxima oportunidade de faturar na Mega-Sena será nesta quarta-feira (15), com as apostas sendo registradas até as 18h, presencialmente em lotéricas ou pela internet, no aplicativo oficial da Caixa.

Para quem aposta na sorte, o acumulado de R$ 50 milhões promete movimentar as agências lotéricas e a plataforma digital. Boa sorte aos apostadores!

