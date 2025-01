Vitima é esfaqueada ao tentar intervir em discussão de casal; suspeito é preso

Na tarde de ontem (13), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Deodápolis prendeu um homem de 34 anos acusado de homicídio qualificado praticado em uma conveniência localizada no centro da cidade.

Segundo testemunhas, o crime ocorreu no sábado (11), quando o autor estava com amigos no local, consumindo bebidas alcoólicas. A vítima, um homem de 42 anos, se aproximou da mesa e começou uma discussão com sua ex-companheira, que também estava presente. O autor tentou intervir com o objetivo de acabar com a briga, mas acabou se desentendendo com a vítima.

Durante a briga, desferiu um único golpe de faca na altura do peito da vítima, fugindo logo em seguida em uma motocicleta. A arma do crime foi descartada em um lugar desconhecido.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada para atendimento médico em Dourados. No entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu na segunda-feira.

Durante o interrogatório, o acusado afirmou que não conhecia a vítima e que sua intenção era apenas intervir na discussão, tentando conter o desentendimento entre ela e sua ex-companheira.

