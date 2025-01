Passe do Estudante: cadastro para segunda remessa segue até dia 26

O cadastramento para a segunda remessa do Passe do Estudante em Campo Grande, começou a ser feira nessa terça-feira (14), e segue até o dia 26 de janeiro. A terceira remessa do cadastramento está prevista para o final de janeiro.

Para solicitar o benefício, os estudantes que precisam do benefício para ir e voltar da escola, devem preencher o formulário disponível no site do Passe do Estudante. É necessário apresentar CPF e uma foto digital durante o cadastro.

De acordo com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), os cartões solicitados nesta remessa serão entregues no dia 12 de fevereiro.