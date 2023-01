Mulher cai em golpe e paga fiança falsa de marido “preso” em Brasília

Uma idosa, de 66 anos, e a filha, de 22 anos, foram vítimas de um golpe que pedia dinheiro para pagamento de uma falsa fiança. As informações são de que o criminoso se passou por um agente da Polícia Federal, que pedia R$1,5 mil para liberar o marido da idosa. O caso aconteceu na última segunda-feira (09), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 17h20, a idosa recebeu uma ligação de um número desconhecido. A pessoa da ligação se apresentou como Dr. Marcos Paulo Aragão e que, supostamente, era delegado da Polícia Federal em Brasília/DF.

Na ligação, o homem afirmou que o marido da idosa havia sido preso por participar dos atos de vandalismo, que ocorreram nos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, na capital do país, no último domingo (08).

Já que o esposo realmente havia viajado para Brasília, junto a outros manifestantes em uma caravana, a idosa afirma que acreditou na afirmação do estelionatário. Ela fez uma transferência bancária de 1500 reais, via pix.

A filha da idosa também foi contatada pelo mesmo número. O autor do crime contou a mesma história e solicitou uma transferência bancária do mesmo valor. A vítima afirmou que não tinha o dinheiro no momento, então enviou os 136 reais que tinha em conta.

Algum tempo depois perceberam que foram vítimas de um golpe e compareceram a Depac/Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para relatar a ocorrência.

O caso foi registrado na Depac/Centro como estelionato e segue sob investigação da Polícia Civil.

