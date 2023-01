Após comprar televisão pela internet, casal recebe ameaças de morte por aplicativo

Após comprar uma televisão pela internet, um casal procurou a polícia relatando estarem recebendo ameaças de morte via WhatsApp. Com medo, as vítimas foram até Corumbá registrar o crime. O caso aconteceu no município de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal comprou uma televisão de 32 polegadas que estava sendo ofertado pelo suspeito nas redes sociais. Após o casal realizar a compra via PIX de R$ 500, receberam duas mulheres em sua residência, quando pegaram o equipamento.

Após o recebimento da televisão, o suspeito enviou mensagens relatando que teria realizado o pagamento de R$ 500 em conta errada e passou a ameaçar as vítimas de morte. Em depoimento na delegacia, o casal informou o número de telefone e dados da conta para o registro policial.

Nas mensagens entregues a polícia, o suspeito quer que o casal entregue a televisão. Com medo do que possam acontecer com eles, o caso foi registrado na delegacia de Corumbá como ameaça. A Polícia Civil vai investigar as ameaças.

