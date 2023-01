De macaco dentro do forno a onça parda no centro de Dourados, PMA resgata 5,2 animais silvestres por dia

Responsável pela execução do policiamento ostensivo ambiental e educação ambiental, a PMA capturou mais de 1900 animais silvestres nas vias urbanas e rodovias em Mato Grosso do Sul. A média foi de 5,2 bichos capturados por dia.

No ano passado, 99 animais silvestres foram resgatados depois de serem vítimas de atropelamentos: 65 capturados em rodovias federais ou estaduais e 34 nos centros urbanos. O Orgão atua junto com o Cras, com o intuito de recepcionar, triar e destinar os animais silvestres e devolvê-los a natureza.

Segundo a assessoria de imprensa da PMA, o motivo dos bichos circularem pelas vias urbanas e rodovias é a degradação do meio ambiente, potencializada pelo desmatamento, a seca e outros fatores que reduzem o habitat e alimento dos bichos, que cada vez mais, precisam percorrer maiores distâncias na migração em busca de alimentos e abrigos e acabam adentrando locais inadequados, como casas e edifícios.

A maior parte desses animais são encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), localizado na Capital. No interior alguns são soltos nas redondezas, depois de laudos de veterinários e de biólogos.

Médico veterinário do Cras, Lucas Cazati conta que bichos já foram resgatados nas mais diversas situações. “Já precisamos tirar uma onça parda do centro de Dourados e um macaco de dentro de um fogão em Campo Grande”, contou. Quando necessário, ele participa do resgate dos animais.

