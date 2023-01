Suspeito aponta arma no rosto de mulher e ameaça matá-la se for denunciado

Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante após ameaçar a companheira com uma arma de fogo, na madrugada desta terça-feira (10), em um condomínio no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 32 anos, chamou a polícia após ser ameaçada com uma arma de fogo pelo companheiro.

A vítima relatou à polícia que questionou o suspeito sobre a existência de uma arma de fogo na casa, momento que ele ficou alterado e disse que a mulher o entregou à polícia no dia anterior.

Ele então sacou uma pistola da cintura, apontou a arma para o rosto da vítima e ameaçou matá-la. Segundo informações da delegada Stela Paris Senatore, a mulher conseguiu empurrar o homem e fugir. Ela correu para a guarita do condomínio e com a ajuda de um funcionário, se trancou no local e chamou a polícia. O suspeito ficou por alguns momentos a ameaçando, mas depois voltou para a residência.

A polícia compareceu no apartamento indicado pela vítima. No local, o suspeito ao ser questionado pelos agentes, disse que a companheira era “louca” e que não havia nada no apartamento.

Em busca pelo local a polícia encontrou diversas sacolas contendo capacetes e roupas de motociclista e em um dos cômodos foi encontrado um pequeno saco, contendo contendo diversas munições: 31 munições calibres .38, 1 munição calibre .308, 1 munição calibre .44, e 17 munições calibre .357, totalizando 50 munições na referida sacola. Ao ser perguntado sobre as munições, o suspeito permaneceu em silêncio.

Durante revista no apartamento, um vizinho informou que na escada do condomínio havia outro saco preto, semelhante aos que já haviam sido encontrados no apartamento. Neste, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, um carregador, 26 munições calibre 9mm, 21 munições calibre .40, um coldre e um cinto de couro.

O homem foi preso em flagrante e levado para a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher). A vítima diz que convive com o suspeito há um ano, versão rebatida por ele, que alega que ambos vivem um relacionamento esporádico. A vítima pediu medidas protetivas contra o autor.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, tentativa de feminicídio, violência doméstica e familiar na forma tentada.

Com informações de João Gabriel Vilalba.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

