Mulher baleada no rosto por ordem de ex morre 13 dias depois no hospital

Maurilia Sartori Marques, 27, alvejada com três tiros no rosto, no último dia 12 de julho, teve morte encefálica confirmada nesta terça-feira (25), e os médicos desligaram os aparelhos, no Hospital da Vida em Dourados, onde ela estava internada.

Segundo o boletim de ocorrência, Maurília estava em casa na companhia de uma amiga quando um homem entrou e efetuou os disparos. O autor fugiu em seguida. Segundo testemunha, ele já havia ido até a casa da vítima quatro dias antes pegar uma motocicleta que pertencia ao ex-marido da mulher.