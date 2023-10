Sesi MS oferece pós-graduação de professores a partir de 2025

O departamento regional do Sesi está participando de uma iniciativa nacional para oferecer, a partir de 2025 em Mato Grosso do Sul, o Programa de Especialização Docente – PED Brasil. O programa destina-se a professores da educação básica e compreende dois cursos de pós-graduação lato sensu, nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Na primeira etapa, 10 professores da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul foram indicados e selecionados para participar de um curso intensivo de um ano e meio. O propósito dessa formação de formadores é demonstrar as práticas e princípios do PED Brasil, bem como apresentar o currículo pedagógico e a metodologia aplicada.

A carga horária total da formação de formadores do PED Brasil será de 480 horas, distribuídas entre encontros presenciais e participação em grupos de trabalho remotos. O primeiro encontro presencial está marcado para ocorrer entre os dias 23 e 29 de julho na Bahia. Mantido pelo departamento nacional do Sesi, o PED Brasil é um curso de pós-graduação lato sensu que forma professores da educação básica para ensino de Matemática ou Ciências da Natureza. O propósito é promover práticas de excelência equitativas dentro da sala de aula, baseadas na experiência da Universidade de Stanford (EUA), considerada uma das melhores universidades do mundo em formação de professores.

Na avaliação do superintendente regional do Sesi, Régis Borges, o PED Brasil será um grande passo para o Sesi MS na formação de profissionais na área da educação de todo o Estado. “Esse é um movimento organizado que acontece em todo o país. O fato de Mato Grosso do Sul ser um dos primeiros estados a participar do PED Brasil é sinal claro de que estamos fazendo um bom trabalho na área educacional. A adesão ao programa é importante para que possamos ter cada vez mais professores preparados e alinhados com as expectativas e exigências do mercado de trabalho, no sentido de entregarmos uma educação de qualidade”, disse Borges.

Foram selecionados os seguintes professores da Rede Sesi MS: Viviane Ramos Gomes Gaspar e Leandro Félix (Campo Grande); Jairo Ramos da Silva (Corumbá); Marlon Cesar Pereira, Adriano da Silva Simão, Thaize Soares Oliveira e Eliane Soares Nascimento Luna (Dourados); Patrícia Gonçalves de Freitas Cervi (Maracaju); Michele Pacheco (Três Lagoas); Luiz Gustavo Rodrigues de Souza Cunha (Aparecida do Taboado). De acordo com o interlocutor regional do Sesi junto ao programa, Washington Luiz de Oliveira Carvalho, os profissionais que estão em formação no PED Brasil são professores da Rede de Educação Sesi MS de várias áreas de conhecimento e pedagogos com pós-graduação em lato sensu e stricto sensu. Após a conclusão do programa de formação de formadores, o Sesi MS estará apto a abrir o curso de especialização do PED Brasil localmente.

O PED Brasil é um programa de formação continuada para professores atuantes em salas de aula da educação básica. É fruto de uma intensa colaboração entre instituições de ensino superior brasileiras e centros de pesquisa internacionais e conta, atualmente, com uma rede de 22 instituições de ensino superior presentes em 15 estados brasileiros. Os departamentos regionais do Sesi são polos de implementação do PED Brasil pelo Centro Sesi de Formação em Educação, do Departamento Nacional do Sesi. Desde 2016, três turmas de docentes universitários já concluíram a formação de formadores, totalizando mais de 460 docentes impactados.

