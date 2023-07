Taxista é preso suspeito de se masturbar para passageira em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu preventivamente na última semana um motorista de táxi, de 54 anos, pela prática do crime de importunação sexual no dia 15/07/2023, contra uma passageira, de 49 anos, em Campo Grande.

De acordo com as autoridades, a vítima solicitou uma corrida de táxi para ir do SAMs Clube até a sua residência e foi atendida pelo suposto autor. A mulher sentou no banco de trás do passageiro e percebeu que durante o trajeto o condutor havia aberto a calça e estava se masturbando.

Conforme informado pela vítima, ela ligou para uma amiga para tentar demonstrar para o motorista que estava atenta e se algo mais grave acontecesse sua amiga lhe daria socorro.

Após a ligação o motorista ficou muito nervoso, limpou as mãos e quando a vítima desceu do carro observou que o motorista estava parado na esquina da sua casa. Nesse momento a vítima conseguiu tirar uma foto do veículo e foi possível identificar uma parcial da placa.

Após a corrida, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência na 1ª DEAM, que imediatamente iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar o autor. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor e assim que autorizada pelo Poder Judiciário, foi cumprida pela Especializada.

A prisão foi feita por uma equipe do SEFEM (Setor Especializado de Investigações de Crimes Sexuais e Feminicídios) e da SIG (Seção de Investigações Gerais), da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ªDEAM).

