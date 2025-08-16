Motoristas invadem contramão e causam acidentes em Campo Grande

Campo Grande registrou dois acidentes envolvendo motoristas que invadiram a contramão durante a madrugada deste sábado (16), deixando cenas de destruição, mas sem vítimas.

Na região da Vila Bandeirante, um motorista perdeu o controle de um Jeep Renegade e invadiu a contramão da Avenida Brilhante, batendo violentamente contra um ponto de ônibus no cruzamento com a Rua Manoel Cavalcante Proença, por volta das 3h40.

O impacto destruiu a estrutura metálica e de concreto do abrigo, espalhando destroços pela calçada e pela pista. O Jeep teve a frente completamente destruída e pedaços do carro ficaram sobre o asfalto, bloqueando parcialmente a via.

Felizmente, o ponto estava vazio no momento da colisão e ninguém se feriu. O motorista não foi localizado, e o veículo foi encaminhado para o pátio do Detran.

Ainda na madrugada, outro acidente chamou atenção no Centro da cidade. Um Fiat Palio vermelho, ano 1996, com placas de Rio Brilhante, foi encontrado abandonado após colidir contra um poste na esquina da Rua 14 de Julho com a Avenida Mato Grosso.

Segundo a Bptran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), o veículo teria entrado na contramão da Rua 14 de Julho, perdido o controle, raspado em um muro e parado apenas ao atingir o poste. O carro estava com licenciamento atrasado e multas em aberto, e foi guinchado para o pátio do Detran. O motorista não foi localizado, e o caso segue sob investigação das autoridades de trânsito.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais