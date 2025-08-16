Em veículo, 260 celulares são apreendidos em Corumbá

Smartphones da marca Realme esavam sem documentação fiscal

Na última sexta-feira (15), 260 celulares foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Corumbá.

O veículo, um Renault/Kardian, transportava a mercadoria irregular quando foi abordado na BR-262. Para os policias, o condutor disse que levaria a mercadoria para Campo Grande e que outro homem iria transportar os celulares para São Paulo.

No toal, 0s 260 celulares da marca Realme sem documentação fiscal foram apreendidos pelos policiais rodoviários federais. A corrência encaminhada à Receita Federal em Corumbá (MS).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.