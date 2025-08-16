Carro capota após colisão e causa susto em moradores no Jardim São Lourenço

Um Renault Kwid prata capotou após bater em dois veículos na noite dessa sexta-feira (15), na Avenida Três Barras, no bairro Jardim São Lourenço, em Campo Grande. O acidente ocorreu no cruzamento com as ruas Fernão Dias e Antônio Raposo e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e do Batalhão de Trânsito (BPTran).

De acordo com informações preliminares, o Kwid colidiu com um Renault Captur e uma motocicleta Royal Enfield, modelo Meteor 350. Com o impacto, o carro acabou tombando e parou de lado na pista, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Apesar da gravidade da capotagem, nenhum dos ocupantes se feriu. Os condutores dos veículos envolvidos preferiram não falar com a reportagem. Testemunhas, porém, relataram que o barulho da batida assustou moradores da região.

O trânsito na Avenida Três Barras precisou ser parcialmente interditado até a retirada dos veículos. O BPTran segue apurando as circunstâncias da colisão para identificar as causas do acidente.

