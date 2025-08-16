Condenado por vários furtos é preso em Iguatemi

Na última sexta-feira(15), um homem condenado foi preso por vários furtos qualificados em Iguatemi. O homem foi encontrado e preso em uma residência situada no Bairro Vila Operária, na cidade.

O Mandado de Prisão por Condenação Definitiva foi cumprido pela Delegacia de Iguatemi por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais).

O homem foi conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanece. Os interessados podem enviar denúncias para a Delegacia de Iguatemi pelo telefone: (67) 3471-1372.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.