Motorista sem CNH é levado à delegacia após acidente que interdita rua em Campo Grande

Um acidente entre dois veículos interditou parte da Rua Padre João Crippa, na manhã deste sábado (28), no Bairro São Francisco, em Campo Grande. A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um Renault Duster e aconteceu por volta das 10h30. O motorista da caminhonete não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi encaminhado à delegacia.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente teria sido causado por um desrespeito à sinalização. Um dos veículos teria avançado o sinal vermelho, provocando a colisão. Ainda não há confirmação oficial sobre qual dos motoristas cometeu a infração. O caso será investigado pela Polícia Civil, que utilizará imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo para esclarecer a dinâmica da batida.

As imagens mostram o momento do impacto. A força da colisão quase fez o Renault Duster tombar, mas o veículo voltou às quatro rodas logo em seguida.

A motorista do Duster, uma mulher de 36 anos, foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital particular. Ela relatava dores, mas seu estado de saúde era estável.

O condutor da caminhonete, que teve a identidade preservada, foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde prestará esclarecimentos. A Polícia Militar e a perícia técnica isolaram parte da via para os trabalhos no local.

O trânsito no trecho entre as ruas Pernambuco e São Paulo precisou ser interditado, causando lentidão na região durante a manhã.

