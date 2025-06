17º feminicídio em MS: mulher é morta com golpe de facão em quitinete em Costa Rica

Uma mulher de 40 anos, identificada apenas como Rose, foi encontrada morta na manhã deste sábado (28), em uma quitinete, em Costa Rica, cidade localizada a 326 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que está foragido.

De acordo com informações preliminares, o assassinato teria ocorrido ainda na noite de sexta-feira (27). Rose, que seria natural de Bonito, havia viajado até Costa Rica para passar alguns dias com o suspeito, identificado apenas como Juliano, de 38 anos.

Testemunhas relataram que o casal chegou à quitinete por volta das 20h. Cerca de uma hora depois, Juliano foi visto deixando o local sozinho, em uma motocicleta vermelha. Desde então, não foi mais localizado.

Na manhã deste sábado, vizinhos estranharam o sumiço de Rose, que costumava tomar café diariamente em um restaurante ao lado da residência. Sem conseguir contato com ela por telefone, eles foram até a quitinete e perceberam manchas de sangue escorrendo por debaixo da porta.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas. No local, encontraram o corpo de Rose caído dentro do imóvel, com sinais de violência e manchas de sangue espalhadas. A suspeita é de que ela tenha sido atingida por um único golpe de facão.

O caso está sendo investigado como feminicídio. Juliano continua sendo procurado pela polícia. Denúncias que possam ajudar na localização do suspeito podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da Polícia Civil.

Com informações do portal MS Todo Dia

