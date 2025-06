Desabamento de caixa d’água assusta indígenas em Dourados

O desabamento de uma caixa d’água, na madrugada deste sábado (28), assustou moradores da Aldeia Jaguapiru e de comunidades indígenas vizinhas em Dourados, Mato Grosso do Sul. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o estrago provocado pela queda da estrutura, construída recentemente como parte de uma solução emergencial para a histórica falta de água na região.

O incidente ocorre apenas 18 dias após a visita da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que esteve no local para inaugurar uma rede de abastecimento. Durante a cerimônia, foram anunciados 12 poços d’água entregues e mais cinco previstos para os próximos dias, totalizando um investimento inicial de R$ 570 mil, em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). A ministra também prometeu novos recursos da bancada federal, no valor de R$ 53 milhões, para resolver de forma definitiva os problemas de abastecimento nas aldeias e territórios em retomada.

Apesar da proximidade dos eventos, o Ministério dos Povos Indígenas esclareceu que a caixa d’água que caiu não faz parte do Termo de Execução Descentralizada firmado com a UFGD e não está ligada aos 18 poços perfurados até agora, sendo 15 já em funcionamento. A pasta também informou que o incidente não afetou o fornecimento nos sistemas operacionais ativos.

A estrutura que desabou foi construída com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Em nota, a assessoria estadual lamentou o ocorrido e afirmou que uma equipe técnica será enviada para avaliar os danos. “Medidas serão adotadas para a instalação de um novo reservatório o mais breve possível”, diz o comunicado.

Até o momento a reportagem não conseguiu contato com o representante da Aldeia Jaguapiru. A comunidade, que convive com escassez severa de água há décadas, vinha recebendo investimentos recentes após protestos e mobilizações por acesso digno à água potável.

Em novembro do ano passado, a ministra Guajajara havia anunciado o repasse de R$ 2 milhões para a construção de dois super poços nas aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas entre Dourados e Itaporã.

