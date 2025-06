Suspeito armado com faca cai de muro e fica ferido ao tentar fugir da polícia na Capital

Homem foi localizado a quatro quadras do local e segue internado sob escolta na Santa Casa

O que começou como uma tentativa de abordagem policial terminou em fuga, queda e hospitalização na manhã deste sábado (28), no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Um homem de 28 anos, que estava armado com uma faca e sobre o muro de um imóvel, se feriu ao tentar escapar dos policiais.

A situação ocorreu durante uma operação em que os agentes faziam buscas detalhadas em uma residência da região. Ao notarem o suspeito no alto do muro e armado, os policiais tentaram contê-lo. Segundo relato da equipe, o homem chegou a ameaçar pular sobre um dos agentes.

Foi nesse momento que um disparo de arma de fogo foi feito na direção do suspeito. Ele então caiu do muro e conseguiu correr, mas foi alcançado cerca de quatro quadras adiante, na Rua Catiguá.

Ferido, o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa da Capital. Ele permanece hospitalizado sob escolta policial, à espera de exames.

