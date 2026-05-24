Motorista sem CNH avança preferencial e arrasta motocicleta por 9 metros em Jaraguari

Um motorista de 68 anos, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), se envolveu em um acidente com uma motocicleta na tarde desse sábado (23), em Jaraguari. O motociclista, de 28 anos, sofreu ferimentos leves.

Segundo informações da ocorrência, o condutor de um Fiat Palio seguia pela Rua Orlando José Nogueira, no sentido centro-bairro, quando desrespeitou a sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a Rua Américo Ferreira de Souza.

No momento da travessia, o veículo atingiu uma motocicleta Honda CBX 250, que trafegava pela via preferencial no sentido cidade-rodovia.

Com a força do impacto, a motocicleta foi arrastada por aproximadamente nove metros. O veículo ficou bastante danificado, com avarias na lateral, parte frontal e guidom.

O motociclista sofreu ferimentos leves nas mãos e no braço esquerdo. Ele procurou atendimento médico por meios próprios em uma unidade hospitalar da cidade.

Já o motorista do Palio não se feriu, apesar de o carro ter ficado com o capô levemente amassado.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe policial constatou que o idoso não possui habilitação para dirigir.

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