Homem é encontrado morto dentro de casa no Bairro Universitário em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no fim da manhã desse sábado (23), em uma residência no Bairro Universitário, em Campo Grande. A vítima morava sozinha no imóvel e foi localizada por uma familiar. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi até a casa para visitar o parente quando percebeu que o portão social estava destrancado. Ao entrar no quintal, começou a chamar pela vítima, mas não obteve resposta.

Durante a busca, a familiar percebeu pedaços de vidro espalhados pela calçada e constatou que a janela da cozinha estava aberta e com um dos vidros quebrados. Ela também notou a ausência de um botijão de gás e de mantimentos que estavam armazenados na geladeira da residência.

Ao entrar no quarto, encontrou o homem caído sobre a cama, já sem vida.

Equipes da perícia científica estiveram no local e constataram que o corpo apresentava rigidez cadavérica. Conforme o registro policial, não foram identificadas marcas aparentes de violência. Ainda de acordo com a testemunha, a residência estava trancada pelo lado de dentro, sendo a janela o único possível acesso ao imóvel.

Vizinhos relataram à polícia, sem se identificar formalmente, que a casa era frequentada por dois usuários de drogas que moram nas proximidades. O caso foi registrado na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada) como achado de cadáver e furto qualificado.

Segundo informações repassadas à polícia, a vítima era alcoólatra e tabagista.

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