Mais de 200 mil sul-mato-grossenses ainda não declararam Imposto de Renda

Poucos dias do fim do prazo, contribuintes na Capital tiveram orientações sobre declaração, restituição e regularização do CPF

Há poucos dias do encerramento do prazo para a declaração do Imposto de Renda, em Mato Grosso do Sul, mais de 200 mil contribuintes ainda não haviam enviado a declaração até o último sábado (23). A expectativa da Receita Federal é receber aproximadamente 650 mil declarações em todo o Estado neste ano.

Faltando menos de uma semana para o encerramento do prazo, marcado para o dia 29 de maio, o Pátio Central Shopping, em parceria com a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), realizou ontem uma ação gratuita de orientação e preenchimento da declaração do Imposto de Renda para a população de Campo Grande.

Com a participação de professores e acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, a iniciativa teve como objetivo auxiliar contribuintes que ainda enfrentam dificuldades para prestar contas à Receita Federal. O atendimento reuniu pessoas com dúvidas sobre acesso ao sistema Gov.br, regularização de CPF, restituição e obrigatoriedade da declaração.

Até a manhã do dia 23, cerca de 450 mil declarações já haviam sido transmitidas, o equivalente a aproximadamente 63% do total esperado. Para alcançar a meta dentro do prazo, a média necessária é de cerca de 24 mil declarações enviadas diariamente. Somente em Campo Grande, mais de 160 mil contribuintes já haviam acertado as contas com o Fisco, representando cerca de 75% da estimativa para a Capital.

A professora Eloir Trindade, do curso de Ciências Contábeis da UCDB, destacou que a ação tem importância tanto social quanto pedagógica. Segundo ela, além de oferecer atendimento gratuito à população, o projeto permite que os alunos coloquem em prática o conteúdo aprendido em sala de aula.

“É importante para os alunos porque eles conseguem exercitar o conteúdo ensinado na universidade e têm contato direto com os contribuintes. Ao mesmo tempo, ajudamos muitas pessoas que ainda têm dificuldade para acessar os sistemas da Receita Federal e realizar a declaração corretamente”, explicou.

De acordo com Eloir, um dos principais obstáculos enfrentados pela população ainda está relacionado à tecnologia. Muitos contribuintes encontram dificuldades para acessar a conta Gov.br, necessária para utilizar serviços da Receita Federal.

“Apesar dos aplicativos e sistemas disponíveis, muitas pessoas ainda têm dificuldade com tecnologia. Às vezes o problema está na senha do Gov.br, no reconhecimento facial ou até em documentos desatualizados, como título de eleitor e carteira de identidade. Tudo isso acaba impedindo o acesso e atrasando a declaração”, afirmou.

Além das dificuldades técnicas, muitos contribuintes desconhecem que podem ter direito à restituição do Imposto de Renda. Segundo a professora, durante os atendimentos foi comum encontrar pessoas que acreditavam ter apenas impostos a pagar.

“Muita gente pensa que declarar imposto significa somente pagar. Mas em vários casos a pessoa já pagou valores ao longo do ano e pode ter dinheiro para receber. É sempre uma surpresa positiva quando informamos que existe restituição disponível”, ressaltou.

Foi o caso da servidora pública Maria Glória, que aproveitou a ação para regularizar a situação e descobriu que tinha aproximadamente R$ 1 mil para receber da Receita Federal.

“Eu sempre declarei com contador particular, mas ficou muito caro. Fiquei esperando uma oportunidade como essa e ainda descobri que tinha dinheiro para receber. Foi uma felicidade enorme”, contou.

Já para Débora de Souza, a surpresa foi diferente. Ao procurar atendimento, ela descobriu que estava com o CPF bloqueado.

“Fui verificar se precisava declarar e acabei descobrindo o CPF bloqueado. Não imaginava que teria esse problema”, disse.

A Receita Federal alerta que quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o CPF pode ficar com pendências, dificultando financiamentos, emissão de passaporte, participação em concursos públicos e acesso a serviços bancários.

Restituição

A Receita Federal liberou, na sexta-feira (22), a consulta ao maior lote de restituição do imposto de Renda da história. Um total de 8.749.992 contribuintes receberão R$ 16 bilhões. O pagamento contempla o primeiro lote da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 e restituições residuais de anos anteriores.

Em Mato Grosso do Sul, o primeiro lote contempla 142.405 contribuintes, com pagamento total de R$ 272,2 milhões. Em nota, a Receita informou que o lote recorde se deve à agilidade no processamento das declarações e do avanço das ferramentas de modernização e automação adotadas pelo órgão.

O primeiro lote de 2026, informou o órgão, representa 40% das restituições previstas para serem pagas este ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

-4.959.431 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

-2.256.975 contribuintes de 60 a 79 anos (prioridade legal);

-1.054.789 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (prioridade legal);

-256.697 contribuintes acima de 80 anos (prioridade legal);

-222.100 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave (prioridade legal).

Por Ian Netto