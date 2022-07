Motorista que atropelou e matou criança de cinco anos estava bêbado, diz polícia

A polícia confirmou que motorista do caminhão Mercedes Benz, que atropelou e matou uma criança de cinco anos estava bêbado. O acidente ocorreu na manhã de ontem (18), em Rio Brilhante, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande.

No momento da tragédia a criança brincava em uma cadeira de plástico sob a sombra de uma árvore e foi atropelado quando o motorista tentava estacionar o caminhão. Após o acidente o condutor e a esposa fugiram do local sem prestar socorro mas foram localizados e apreendidos pela polícia.

O teste do bafômetro apontou 0,91mlg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, informações preliminares indicam ainda que condutor estava a caminho de uma conveniência para comprar mais bebidas. Conforme a polícia o caminhão não apresenta falhas mecânicas.

A criança chegou a ser atendida pelos bombeiros e encaminhada ao hospital mas acabou morrendo antes de chegar ao local. A mãe ficou abraçada ao corpo do filho durante todo o tempo até que chegassem ao hospital.



De acordo com o delgado Goethe Arce Rocha Júnior, o homem será autuado em flagrante por homicídio doloso qualificado e embriaguez.

Com informações do site Ponta Porã News.