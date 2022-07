Menino de seis anos morre após ser atropelado por caminhão em Rio Brilhante

No final da manhã de hoje (18), um menino, de 6 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão, em Rio Brilhante, município que fica a 161 quilômetros de Campo Grande.

A criança estava sentada em uma cadeira de plástico sob a sombra de uma árvore, quando o motorista que tentava estacionar o caminhão a atropelou.

O motorista e a esposa fugiram do local sem prestar socorro mas foram localizados e apreendidos pela polícia. Segundo informações, o motorista realizou teste do bafômetro após suspeitas de que teria ingerido bebida alcoólica.

A criança foi atendida pelos bombeiros, precisando ser encaminhada ao hospital mas acabou morrendo antes de chegar ao local.

A morte ocorreu na Rua Plínio Fagundes, no bairro Nova Rio Brilhante.

