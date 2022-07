Confira o resumo das principais novelas para esta terça-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Edmundo desabafa com outro preso, que tenta alertá-lo contra Heitor. Marcela manda Heitor exigir que Bianca se case com ele em troca da liberdade de Edmundo. Petruchio não consegue vender o queijo, sabotado por Lindinha. Petruchio culpa Catarina pelo prejuízo. Batista visita Joana. Marcela convence Joaquim de que é inocente, mas não consegue fazê-lo alterar o testamento. Cornélio avisa que Batista vai dar uma festa. Heitor propõe libertar Edmundo se Bianca se casar com ele. Berenice diz a Batista que Joana tem passado as noites fora.

A Favorita

Orlandinho chama Céu para acompanhá-lo em um evento da família. Catarina flagra Átila e Cida quase se beijando. Os dois disfarçam. Catarina acusa Cida de ser uma destruidora de lares. Átila pede a Catarina que não conte nada a Lorena. Alícia ameaça sair de casa se Romildo não financiar seu filme. Darcy humilha Didu quando chega ao hotel. Orlandinho apresenta Céu à família como sua namorada. A avó de Orlandinho decide passar um tempo na casa dele. Halley promete ser o homem ideal para Céu, mas ela o esnoba. Gonçalo vai à casa de Pedro atrás de Donatela

Além da Ilusão

Isadora engana Joaquim. Violeta pensa em como salvar a plantação de cana. Davi se desespera ao ver Joaquim beijar Isadora. Constantino e Julinha forjam um assalto na casa, e Santa fica desconfiada. Davi pede para Arminda induzir Isadora a investigar a Tela Têxtil. Margô desconfia da ostentação de Emília. Isadora verifica os contratos e recibos da Tela Têxtil. Benê alerta Violeta que o fogo na plantação perdida pode acabar com a fazenda inteira. Anastácia revela a Leônidas que Bartolomeu pagou o seu curso de medicina. Isadora descobre que a Tela Têxtil não existe.

Cara e Coragem

Pat ouve com atenção as explicações do médico sobre o diagnóstico de Alfredo, que tem um tumor. Chiquinho sente falta de Rebeca, e Moa se preocupa. Rebeca faz uma proposta para Armandinho depor contra Moa. Ítalo tenta descobrir sobre o grupo de mulheres ao ver Pat vestida com o terninho laranja. Duarte pede para Jéssica levar os empresários indicados por Danilo à mansão de Bob. Martha propõe a Leonardo o cargo de vice-presidente da SG, caso ele assuma o namoro com Regina. Um paparazzi fotografa Andréa, Moa e Chiquinho na padaria de Milton.

Pantanal

Alcides e Jove têm uma briga por conta de Juma. Jove se sente aliviado ao saber por José Lucas que Alcides está vivo. José Lucas pede perdão a Jove, selando uma cumplicidade entre os dois irmãos. Muda resiste a ter a noite de núpcias com Tibério. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro nunca se declarou para ela. Alcides afirma a Zefa que se vingará de Jove. Tadeu avisa a Alcides que, se ele mexer com Jove, mobilizará toda a família Leôncio. Érica e José Lucas se beijam. Tenório atiça Alcides a tirar as vidas de Jove e José Leôncio.

Carinha de Anjo

Bárbara e Frida decidem fazer uma rota alternativa das freiras e demais colegas da escola que estão em passeio em um parque. Ribeiro revela para Peixoto que Haydee está mudada e arrependida. Adolfo recebe Haydee no apartamento dos Lários e a mulher se emociona. O homem diz não conseguir pensar em mais ninguém. Bárbara perde os óculos em um brinquedo alto e fica assustada. Haydee elogia a comida preparada por Adolfo, enquanto o homem conta que está apaixonado por ela. Adolfo comenta que Gustavo está separado de Cecília por conta de algumas fotos.