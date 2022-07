Netflix cobrará “extra” de quem compartilha conta

Em anúncio da matriz dos Estados Unidos, a Netflix revelou que irá cobrar a adição de usuários nas contas em mais cinco países latino americanos. O recurso que já estava em vigor desde março desse ano no Chile, Peru e Costa Rica, poderá ser utilizado agora pelos clientes da Argentina, Honduras, República Dominicana, El Salvador e Guatemala.

Para quem quiser utilizar o serviço em mais de uma casa, terá que se acostumar ao valor adicional que varia entre US$ 1,70 e US$ 2,99, dependendo do país. Acessos feitos em viagens por celular, tablet ou notebook ainda continuam possíveis.

No comunicado, a empresa afirmou estar explorando com cuidado uma forma dos usuários que dividem a conta com outras pessoas paguem um pouco mais. Quando procurada no Brasil, a Netflix apenas afirmou que o país não está na lista dos locais em que a taxa será adotada.

Quando o rumor da taxa extra começou no início do ano, o Procon-SP notificou a Netflix para prestar esclarecimentos se pretendia aplicar a medida no Brasil. Se a resposta fosse afirmativa, também deveria ser informado quando entraria em vigor e o valor da taxa cobrada, além de como a empresa comprovaria que o acesso a plataforma estava sendo feita fora da residência.

