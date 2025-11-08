Motorista perde controle e colide com poste na Vila Santa Luzia

Um motorista perdeu o controle da direção de um GM Celta e colidiu contra um poste de energia na noite dessa sexta-feira (7), na Rua Januário Barbosa, quase no cruzamento com a Rua Antônio de Moraes Ribeiro, no bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande. O acidente mobilizou equipes de socorro e do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito).

De acordo com informações preliminares, o condutor seguia pela Rua Januário Barbosa quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do veículo e acabou atingindo o poste. Apesar do impacto, o motorista estava consciente e foi socorrido para atendimento médico.

A batida foi considerada de raspão, e o poste aparentemente não sofreu grandes danos, segundo os primeiros levantamentos. Uma equipe da concessionária de energia foi acionada e deverá avaliar se será necessária a substituição da estrutura. O caso será registrado pela polícia para apurar as causas do acidente.

Também na manhã desta sábado, outro acidente de trânsito foi registrado, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. Segundo as informações, o motorista de um carro perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos e colidiu violentamente contra um poste, ficando com o veículo atravessado na pista, próximo ao córrego. O impacto foi tão forte que uma das rodas se soltou do automóvel.

Devido à batida, o trânsito na região ficou lento, e equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e organizar o fluxo de veículos. O estado de saúde do condutor não foi divulgado até o momento.

