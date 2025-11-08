Campanha Papai Noel dos Correios será lançada na segunda-feira em Mato Grosso do Sul

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios será lançada na próxima segunda-feira (10) em Mato Grosso do Sul, com 5,7 mil cartas cadastradas até o momento. Realizada há 36 anos, a iniciativa incentiva crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social a escreverem seus pedidos de presente ao bom velhinho, promovendo solidariedade e esperança neste fim de ano.

Podem participar alunos de 45 instituições selecionadas, entre escolas públicas e organizações sociais, além de crianças da comunidade. Em 2024, o Estado recebeu 12 mil cartas, das quais 8,3 mil foram adotadas por voluntários. Desde a criação da campanha, quase 7 milhões de pedidos já foram atendidos em todo o país. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se tornar madrinha ou padrinho, adotando uma carta em agências dos Correios ou pelo Blog do Noel, disponível para todos os municípios.

Os presentes devem ser entregues nos pontos indicados, devidamente identificados com as informações da criança. Os pedidos costumam incluir brinquedos, bicicletas e materiais escolares, e devem ser manuscritos e conter o CPF da criança. As cartas podem ser entregues diretamente nas agências participantes ou enviadas de forma digital pelo Blog do Noel, onde ficam disponíveis para adoção física ou on-line. As datas, locais e horários dos pontos de adoção também podem ser consultados na plataforma.

