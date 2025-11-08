Homem é baleado após agredir funcionária da limpeza em frente ao CRS Coophavila II

Na noite desta sexta-feira (7), um homem com histórico de distúrbios psiquiátricos foi atingido por um disparo na perna após atacar uma funcionária da limpeza em frente ao CRS Coophavila II, localizado na Rua da Península.

De acordo com as informações, o agressor teria iniciado a violência de maneira inesperada e sem qualquer motivo aparente. Um guarda civil municipal que passava pelo local, mesmo estando de folga, interveio para conter a situação. Durante a abordagem, o homem avançou contra o agente, que reagiu efetuando um disparo, atingindo uma das pernas do autor.

A bala atravessou o membro, e o ferido recebeu atendimento imediato na própria unidade de saúde antes de ser encaminhado à delegacia. Ainda conforme a Guarda Civil Metropolitana, o indivíduo é conhecido por causar transtornos frequentes no CRS. Equipes da GCM, Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas para acompanhar o caso.