Homem é preso em Dourados por perseguir jovem e atacar guardas com ofensas racistas

Um homem de 53 anos, identificado apenas como Márcio, foi preso na noite de sexta-feira (7) em Dourados pelos crimes de perseguição, resistência e injúria racial. A prisão ocorreu após o suspeito ameaçar uma jovem de 23 anos e a mãe dela em um conjunto de quitinetes localizado na Rua Eulália Pires, no Jardim Clímax, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem vinha incomodando a vítima há vários dias. Alegando estar apaixonado, ele enviava cartas de amor e a intimidava sempre que a via chegando em casa. A situação levou a jovem a procurar a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e solicitar uma medida protetiva de urgência.

Na noite de ontem, o suspeito voltou ao local e, armado com uma faca, passou a ameaçar a mãe da vítima, exigindo que ela recebesse mais uma carta destinada à filha. A GMD (Guarda Municipal de Dourados) foi acionada e, ao chegar ao endereço, o homem resistiu à abordagem, sendo necessário o apoio da Polícia Militar.

Durante a prisão, Márcio desacatou os agentes, proferindo insultos e ofensas racistas contra um dos militares. Ele foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de perseguição (stalking), resistência e injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Márcio permanece preso à disposição da Justiça.