Motorista perde controle e cai em barranco no Bairro Nova Lima

Na manhã desta segunda-feira (2), um acidente envolvendo um Peugeot 207 resultou na queda do veículo em um barranco na Rua Coxim, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O motorista, um jovem de 25 anos, seguia pela Avenida Cônsul Assaf Trad, que é paralela à rua onde ocorreu o acidente, quando perdeu o controle da direção do carro por volta das 6h20.

De acordo com informações preliminares, o pai do motorista relatou que o jovem teria perdido o controle ao tentar desviar de uma moto que entrou em sua frente. O motorista foi socorrido e encaminhado consciente para o hospital, mas foi sedado devido às dores intensas. Há suspeita de fratura no fêmur, segundo informou o pai.

situação do jovem será acompanhada de perto, enquanto aguarda exames mais detalhados para confirmar a extensão dos ferimentos. As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre o estado de saúde do motorista ou sobre as circunstâncias exatas que levaram ao acidente.

