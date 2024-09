‘CPF na nota?’: confira os vencedores do sorteio de R$ 100 mil do Programa Nota Premiada em MS

O resultado do sorteio de R$ 100 mil do programa Nota Premiada em Mato Grosso do Sul foi anunciado na noite de sábado (31). Se você costuma informar seu CPF ao realizar compras no comércio do estado, pode ter a chance de ganhar um prêmio.

Quatro residentes de Campo Grande foram os grandes vencedores, cada um recebendo R$ 25 mil. Além disso, 357 pessoas acertaram a quina e ganharam R$ 560,22 cada.

Para conferir se você está entre os sortudos, acesse o site da Nota Premiada MS e informe seu CPF.

Para participar do programa, basta fornecer seu CPF em cada compra realizada no comércio sul-mato-grossense, com um valor mínimo de R$ 1. Os resultados, incluindo as cidades e nomes dos premiados, são disponibilizados no site oficial em até três dias úteis, conforme determinado pelo decreto.

